Martyna Wojciechowska zdobyła TeleKamerę 2016 w kategorii osobowość roku pokonując Agnieszkę Szulim czy Piotra Kraśko! Jak wypadła dziennikarka, która od jakiegoś czasu, z powodu choroby nie pokazuje się na salonach? Zjawiskowo! Podczas odbierania nagrody gwiazda TVN powiedziała:

Często słyszę słowo niemożliwe, ale jestem człowiekiem, który wierzy, że takie słowo nie istnieje. Dziękuję tym wszystkim, którzy we mnie wierzą. (...). Miałam ostatnio dużo problemów ze zdrowiem i one się jeszcze nie skończyły, ale czy wrócę jeszcze do pracy? Was zapytam! - powiedziała Martyna Wojciechowska ze sceny.