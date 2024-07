Kilka tygodni temu Martyna Wojciechowska pochwaliła się, że jej dokument " Ludzie duchy" będzie walczył o nagrodę główną na słynnym Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnej w Monte Carlo. I chociaż do udziału w prestiżowym konkursie zgłoszono kilkaset filmów, to właśnie produkcja Martyny Wojciechowskiej i Marka Kłosowicza trafił do finału. Zobacz: Wielki sukces Martyny Wojciechowskiej. Dokument dziennikarki na festiwalu w Monte Carlo

Wczoraj odbyła się wielka gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców festiwalu. Okazuje się, że nagrodę za najlepszy dokument przyznano właśnie Polce! Martyna Wojciechowska o wygranej poinformowała swoim fanów za pośrednictwem Facebooka. Na swoim profilu pokazała zdjęcie ze statuetką. Nagrodzony dokument "Ludzie duchy" opowiada o albinosach z Tanzanii, gdzie chorzy na bielactwo ludzie są zabijani i prześladowani. Według legendy eliksiry zrobione z ich ciał przynoszą szczęście.

Martyna Wojciechowska przy okazji pochwaliła się, jaką kreację wybrała na to wydarzenie. W długiej czarnej sukni wygląda jak prawdziwa gwiazda.

Gratulujemy!

