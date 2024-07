Marta Sędzicka z grzywką? Modelka zamieściła na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z przygotowań do sesji zdjęciowej, na którym widzimy ją w zupełnie nowej odsłonie. Uczestniczka poprzedniej edycji programu "Top Model" pokazała się w wariancie z bujną grzywką!

Marta Sędzicka z grzywką

Modelka już kilkakrotnie eksperymentowała z fryzurą. Nie tak dawno pokazała się w króciutkiej fryzurce typu bob. Teraz Marta postawiła na grzywkę w stylu retro. Starannie ułożona, gęsta i podkręcona grzywka to najprawdopodobniej tylko stylizacja włosów do sesji. Fryzura została tylko podpięta na potrzeby zdjęć, a Marta raczej nie zdecydowała się na tak radykalne cięcie. Zobaczcie, jak się prezentuje! My jesteśmy na tak!

60s' grzyweczka z sesji? :D

Posted by Marta Sędzicka on 13 listopada 2015

Marta Sędzicka lubi pokazywać się w różnych wcieleniach