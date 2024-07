1 z 7

Festiwal Top Trendy 2014 w Sopocie, to nie tylko wielkie gwiazdy, które sprzedają dziesiątki tysięcy płyt. Organizatorzy od początku powstania wydarzenia, stawiają na młodych wykonawców, dając im niezwykłą szansę na zaistnienie w show-biznesie. Skorzystało już na tym wiele gwiazd, m.in. Sistars, Jula, Paulla, Bracia i wiele innych. W tym roku szansę zdobył zespół Future Folk, wygrywając koncert Trendy. Przypomnijmy: Zwycięzcy konkursu Trendy na chwilę po ogłoszeniu wyników

Marta Podulka mimo niedługiego stażu w show-biznesie, pojawiła się wczoraj na koncercie "Przebój Roku" ze swoim wielkim hitem "Nieodkryty ląd". Utwór przez wiele tygodni znajdował się na najwyższych miejscach różnych list przebojów, a sama wokalistka cieszy się ogromną sympatią wśród fanów. Wszyscy więc spodziewali się dobrego wyniku i wspaniałego występu. Jednak to, co usłyszeliśmy na scenie w Sopocie, dalekie było od naszych oczekiwań. Ciężko powiedzieć czy to stres, czy może gorsza forma, ale internauci nie zostawiają na Podulce suchej nitki.

Sama wokalistka nie jest zadowolona z tego co pokazała publiczności. Chwilę po zakończeniu koncertu zamieściła wpis na swoim profilu w którym tłumaczy się swoim fanom.



To był dla mnie trudny występ.. Wiadomo o co chodzi. Przyczyny nieznane Mimo wszystko dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, dziękuje za to, że jestescie ze mną na dobre i złe. To fatalne uczucie zawieść , ale na pewno się nie poddam. Buziaki i dobrej nocy. - czytamy.

Jak było waszym zdaniem? Poniżej występ Marty: