"Twoja twarz brzmi znajomo": Burza w sieci po zwycięstwie Julii Kamińskiej. "Wygrał najgorszy występ"

Na oficjalnym facebookowym profilu programu "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiło się wideo, które wywołało spore poruszenie wśród fanów programu. A wszystko przez wypowiedź Michała Wiśniewskiego na temat uczestników! Juror nie szczędził im gorzkich słów i co ciekawe, zdecydowana większość fanów popiera stanowisko wokalisty. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi! Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski "wygryzł" Kacpra Kuszewskiego? Mamy komentarz wokalisty! "Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski zniesmaczony zachowaniem uczestników! Już po raz piętnasty na antenie telewizji Polsat możemy oglądać program "Twoja twarz brzmi znajomo" . Przez wszystkie lata emisji programu kilkukrotnie zmieniał się jednak skład jurorski, a od 15. edycji pojawili się w nim Gromee i Michał Wiśniewski . Wokalista zespołu "Ich Troje" jest bardzo szczery w swoich wypowiedziach i nigdy nie owija w bawełnę, gdy coś mu się nie podoba, jednak zdecydowanie potrafi też docenić każdego, kto dał dobry występ. Ta postawa bardzo imponuje fanom programu. Zobacz także: Twoja Twarz Brzmi Znajomo: Barbara Kurdej-Szatan oczarowała jurorów jako Sanah! Wygra? Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" ostatnio jednak mają sporo zastrzeżeń co do zachowania uczestników 15. edycji programu. Konkretnie chodzi o wzajemne przyznawanie punktów po głosowaniu jurorów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat, w których internauci wprost piszą, że ich zdaniem uczestnicy przyznają punkty "po koleżeńsku", a nie zgodnie z tym, który występ podobał im się najbardziej. Wygląda na to, że zauważył to również właśnie Michał Wiśniewski ! Na oficjalnym facebookowym...