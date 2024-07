Najważniejszym punktem wczorajszego dnia festiwalu Top Trendy 2014, był konkurs Trendy, który towarzyszy wydarzeniu od samego początku. Jego celem jest wyłonienie młodych, zdolnych wykonawców i pomoc im w dalszym rozwijaniu kariery. Wcześniejsze edycje wygrywali tacy wykonawcy jak Bracia, Sistars, Zakopower, Paulla czy też Jula. Dziś chyba nie ma osoby w Polsce, która nie kojarzyłaby kim są ci wykonawcy. Przypomnijmy: Poznaliśmy artystę Trendy 2014

W tym roku główna nagroda, czyli ta od publiczności, trafiła do zespołu Future Folk ze Stanisławem Karpielem-Bułecką na czele. Panowie długo nie mógł uwierzyć w to, że to właśnie im przypadło pierwsze miejsce. W rozmowie z AfterParty.pl, podzielili się wrażeniami na gorąco, chwilę po zejściu ze sceny.



To jest coś, czegośmy się kompletnie nie spodziewali, a chyba nie może nic lepszego dla artysty jak to, że ludzie, którzy nas oglądają i słuchają - głosują na nas. Za to serdecznie dziękujemy. - powiedział wyraźnie wzruszony lider



Swojej radości nie mogli również ukryć zdobywcy nagroda przyznanej przez jury, czyli zespół Be.My o którym pisaliśmy wczoraj, że są jednymi z faworytów. Ulubieńcy Kory z programu ''''''''Must Be The Music" w szybkim czasie podbili serca słuchaczy w Polsce i jeśli ich kariera będzie się nadal rozwijała w takim tempie, to wróżymy im ogromny sukces.



Jesteśmy w szoku kompletnie. Jeszcze nie zrealizowaliśmy, że wygraliśmy tego. Naprawdę dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. Dziękujemy jury. Dziękujemy publiczności i fani, którzy nam pomagali psychologicznie. - powiedzieli



Trzecim laureatem był zespół Sorry Boys do którego powędrowała nagroda przyznana przez dziennikarzy zgromadzonych wokół festiwalu. Zespół, który przez długi okres unikał tego typu przedsięwzięć, nie krył swojego zadowolenia po otrzymaniu wyróżnienia. Być może wczorajsza nagroda, będzie sygnałem dla nich, że warto pojawiać się na takich wydarzeniach.



Dla nas sam występ tutaj jest wyjątkowym wydarzeniem, bo my nie uczestniczymy, nie jesteśmy zespołem dla którego takie festiwale telewizyjne są codziennością, normalnością. To było dla nas wyjątkowe wydarzenie, zagrać tutaj. A otrzymanie nagrody, no cóż... nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego uwieńczenia pobytu tutaj. - powiedziała wokalistka grupy.



