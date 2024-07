1 z 6

Marta Grycan ostatnio wyciszyła swoją obecność w mediach. Wszyscy ciekawi tego, co u niej słychać przenieśli się na jej Instagram, gdzie bizneswoman co jakiś czas pokazuje swoje luksusowe życie. Wczoraj celebrytka pojawiła się na salonach po kilku miesięcznej przerwie. Niestety jej wyjście nie do końca było udane. Zobacz: Ponad 50 gwiazd na rozdaniu nagród Róże Gali 2013

Grycanka na Różach Gali miała na sobie kreację od Toma Forda, która wyeksponowała jej wszystkie niedoskonałości figury. Marta myślała, że białe wstawki połączone z czernią wyszczuplą jej figurę. Niestety efekty był odwrotny. Kreacja został również uszyta z obcisłego materiału, który zbyt mocno opinała się na olbrzymich piersiach potentatki cukierniczej.

Marta miała również fatalny makijaż sprawiający wrażenie maski za sprawą dużej ilości ciemnej szminki na ustach, a także pudru i brokatu na twarzy. Czyżby w ten sposób celebrytka chciała przykryć niedoskonałości cery, które nie zagoiły się po kolejnym zabiegu upiększającym?



Tęsknicie za Grycankami na salonach?