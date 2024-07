Marta Grycan lubi luksusowe życie i w ogóle się z tym nie kryje. Często stawia na drogie kreacje i buty, czym chwali się w internecie. Tuż po świętach furorę zrobiło zdjęcie, na którym Grycanka na śniadanie je kawior i popija go szampanem. Dodatkowo atmosferę podsyciła infantylna piżama. Zobacz: Grycanka na śniadanie je kawior. Piżamę ma jednak bardzo infantylną

Teraz w gorącym okresie wyprzedaży Grycanka ma szansę upolować prawdziwe okazje. Najwidoczniej jej się to udało, bo nowym zakupem podzieliła się z fanami na Instagramie. To długie kozaki na szpilce od włoskiej, luksusowej marki Casadei. Grycan dumnie pręży nogi w nowym obuwiu, a kupiła je za bagatela 630 euro na promocji. Cena regularna to natomiast 1260 euro, co przeliczeniu na złotówki daje 5300 złotych. Fani są zachwyceni nową zdobyczą celebrytki, dla której pieniądze nie stanowią problemu.

Ładne?

