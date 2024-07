Miliony Polaków świętują właśnie sukces naszej męskiej reprezentacji siatkówki, która w wielkim stylu zdobyła Mistrzostwo Świata w finale pokonując 3:1 Brazylię. Mecz rozgrywany w katowickim Spodku przyniósł ogromne emocje, ale po chwili zawahania w drugim secie, nikt nie miał wątpliwości, kto sięgnie dziś po złoto. Przypomnijmy: Polska mistrzem świata w siatkówce!

Jednym z najważniejszych fundamentów sukcesu naszej reprezentacji była znakomita gra Mariusza Wlazłego. Podobnego zdania jest też Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, która wybrała Polaka to najlepszej szóstki turnieju i uhonorowała go tytułem Najbardziej Wartościowego Zawodnika Mistrzostw. To piękny akcent na koniec, bowiem Wlazły poinformował tuż po meczu, że kończy reprezentacyjną karierę.

Gratulujemy i dziękujemy za piękną grę!

Tak Polacy odbierali Puchar Mistrzostw Świata w siatkówce 2014: