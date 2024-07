Mariola Bojarska-Ferenc była swego czasu jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce. Teraz na pozycji lidera zdecydowanie rozgościła się Ewa Chodakowska, która już od blisko 2 lat motywuje miliony kobiet i mężczyzn do pracy nad sobą, a każdy jej projekt okazuje się sukcesem. Starsza koleżanka nie ma jednak o niej najlepszego zdania. Przypomnijmy: "Chodakowska to duży tupet, skąd wiedza"

Bojarska niemal w każdym wywiadzie pytana jest o Chodakowską i nic nie wskazuje na to, aby miała wygłosić pod jej adresem jakiekolwiek miłe słowo. W rozmowie z Wideoportalem po raz kolejny sugeruje, że:



Pokazywanie sztucznego biustu czy gołego brzucha, to nie jest dla mnie konkurencja! Ja nie konkuruję w tym, kto z nas jest szczuplejszy, bo jak miałam 30 lat to już miałam za sobą dzieci, a cała reszta też była w zgodzie. Konkurencja to jest wtedy, gdy ktoś mnie zaskoczy większą wiedzą. Ale sorry, gołą piersią czy rozkrokiem na okładce to nie jest dla mnie konkurencja - zapewnia w rozmowie z Wideoportal.pl Bojarska.