Marina wspomina na Instagramie swoją współpracę z Mrozem! Co się stało, że gwiazdę naszła ochota, by sięgnąć do dawnych czasów? Okazuje się, że Marina, jadąc samochodem, usłyszała w radiu piosenkę "Venus Mars", którą nagrała z Mrozem w 2011 roku. Wspomnienia wróciły, lecz nie dotyczą one zakończonego związku z Mrozem, ale projektu muzycznego. Piosenkarka postanowiła zapytać swoich fanów, czy na nowy album powinna nagrać piosenkę w języku polskim.

Pamiętacie "Venus Mars", duet z Mrozem z 2011. Wczoraj usłyszałam w radiu i przypomniałam sobie tę od lat nie słyszaną piosenkę i zaczęłam się zastanawiać czy nie nagrać jednak czegoś po Polsku... Co myślicie ?

Opinie fanów są podzielone. Jedni twierdzą, że na najnowszej płycie Mariny koniecznie powinna znaleźć się choć jedna piosenka po polsku, a inni - przeciwnie - uważają, że gwiazda, która marzy o karierze międzynarodowej, powinna nagrywać wyłącznie po angielsku.

Taaaak!! Masz świetny głos i na pewno świetne wypadnie w polskiej piosence. Czekam na coś polskiego. Nie stawaj rozkrokiem między angielskim i polskim. Albo w jedną stronę albo w drugą. Czekam na album.

Po której jesteście stronie? Chcielibyście usłyszeć polską piosenkę Mariny?

Marina usłyszała w nocy w radiu piosenkę, którą nagrała wspólnie z Mrozem.

Marina i Mrozu kiedyś byli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Młodzi, zdolni, zakochani... Jednak ostatecznie ich drogi rozeszły się.

Obecnie Marina jest żoną Wojciecha Szczęsnego.