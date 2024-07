Marcin Tyszka jest jednym z najlepszych polskich fotografów, który robi sesje na całym świecie do najbardziej prestiżowych magazynów. Już w październiku na antenie TVN Style pojawi się jego program, który pokaże go z zupełnie innej strony.

Nam udało się ostatnio podpytać Marcina, jak doszło do tego, że otrzymał swój autorski program. Fotograf zdradził również czego możemy się spodziewać na wizji.

- To były wspólne rozmowy. Od dawna słyszałem, że fajnie byłoby zrobić coś ze mną w tej dziedzinie, w której najlepiej się znam, bo fotografia to jest całe moje życie. Okazało się, że kamera mnie polubiła. Nie mam problemu, by tę pracę przekładać na telewizję. Pomyślano o tym, aby stworzyć program dla mnie, o mnie, ze mną. Ja nie zbawiam niczyjego życia. Fotografia to jest zabawa. Może pomóc w wielu sytuacjach. Nikt cię nie zatrudni nigdzie, gdy wrzucisz swoje okropne zdjęcie do CV. Nie wynajmiesz mieszkania, gdy je źle pokażesz. To są sytuacje, gdy podstawowa znajomość fotografii pomoże ci w życiu.