Już w czwartek 20 sierpnia odbędzie się prezentacja jesiennej ramówki TVP, na której nie zabraknie największych gwiazd Telewizji Publicznej. Jak udało nam się dowiedzieć, wśród nich pojawi się... Margaret! A to oznacza jedno - udział wokalistki w jednym z programów rozrywkowych!

Margaret nie chciała zdradzać nam szczegółów nowego projektu. Wiemy jednak, że na pewno będzie to program muzyczny:

Będę miała nową rolę, której się boję, ale w zasadzie będę sobą. Jest to program związany z muzyką. - mówi nam Margaret

Gwiazda do tej pory unikała występów w show, niezwiązanych z muzyką. Dlatego też nie zobaczymy jej w "Tańcu z Gwiazdami".

Pytana o szczegóły - milczy jak grób.

Z naszych informacji wynika jednak, że nie będzie to "The Voice of Poland". Czy TVP szykuje więc nowość, którą chce zaskoczyć wszystkich widzów?

Przekonamy się już w czwartek.

