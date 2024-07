1 z 7

W takiej... stylizacji Margaret jeszcze nie widzieliśmy. Wokalistka razem z Muttem Duskiem, kanadyjskim piosenkarzem dali koncert dziś 3 kwietnia w Arkadii, z okazji zdobycia przez ich wspólną płytę "Just The Two Of Us" miano złotej!

Margaret na okazję spotkania z fanami postanowiła ubrać coś specjalnego... Do czarnego kompletu dobrała ogromną, beżową, wełnianą czapkę i - trzeba przyznać - bardzo się w niej wyróżniała :).

Margaret i Mutt Dusk P { margin-bottom: 0.21cm; } nagrali album ze swingującymi interpretacjami swoich ulubionych jazzowych standardów. Podczas w warszawskiej Arkadii Margaret i Matt Dusk zaśpiewali dla fanów i rozdawali autografy, a także odpowiadali na pytania.

Potem Margaret przebrała się z wielkiej czapki i wskoczyła w modna spodnie, tym razem z wielkimi dziurami! :)

Zobaczcie wszystkie stylizacje Margaret w naszej galerii.

Zobacz także: Margaret rozstała się z chłopakiem! Powód? Bardzo prozaiczny...