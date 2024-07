Margaret spotkała się w Szwecji z międzynarodową gwiazdą - Fransem, który reprezentował ten kraj w tym roku na Eurowizji. Jego piosenka "If I Were Sorry" to prawdziwy europejski hit. Okazuje się, że artyście też spodobała się piosenka Margaret. Czy szykują duet?

My w Szwecji mieliśmy okazję śpiewać na tym samym festiwalu, bardzo się polubiliśmy, to jest bardzo fajny zdolny koleś. No i tyle, zrobiliśmy fotkę, przybiliśmy piątkę, i każde poszło w swoja stronę. - mówi nam Margaret.

Czy kiedyś uda im się nagrać wspólny utwór?

