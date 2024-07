Margaret to jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju, która jako jedna z nielicznych może pochwalić się zagranicznymi sukcesami. Jej wielki przebój "Thank You Very Much" podbił listy przebojów w całej Europie, a piosenkarka pojawiła się w mediach m.in. we Włoszech. Nie był to jednak jedyny kraj w którym została zauważona. Przypomnijmy: Margaret podbije kolejny kraj na świecie. Zdradziła nam swoje plany

Wokalistka została doceniona także w Polsce, bowiem już pod koniec sierpnia wystąpi na dużej imprezie sportowej organizowanej w naszym kraju. To właśnie ona zaśpiewa oficjalny hymn zbliżających się Mistrzostw Świata w siatkówce. Otwarcie mistrzostw odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Artystka sama napisała tekst do utworu "Start a Fire", a teraz kręci do niego klip.



Bardzo się cieszę, że dostałam taką szansę. To było dla mnie duże wyzwanie, żeby coś takiego stworzyć, bo to coś czego się nie robi na co dzień. Tu najważniejsi są przede wszystkim kibice i to, żeby się dobrze bawili, żeby przez muzykę mogli dopingować - powiedziała w wywiadzie dla Polsatu.



