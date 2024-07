Margaret przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny, ale wszystko wygląda na to, że może być jedną z niewielu rodzimych gwiazd, które osiągną też duży sukces za granicą. Przypomnijmy: Wow! Brytyjczycy pod wrażeniem polskiej gwiazdy

Utwór "Thank You Very Much" to obecnie najchętniej grany utwór w rozgłośniach radiowych w Polsce, ale równie dobrze radzi sobie w Europie - zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach sprzedaży np. w Rosji czy Niemczech. Nie dziwi zatem, że młoda wokalistka ma apetyt na podbicie zachodniego rynku. Zanim tak jednak się stanie, Margaret wystąpi jako jedna z gwiazd na zbliżającym się festiwalu Top Trendy 2013 w Sopocie. Piosenkarka wzięła udział w konferencji prasowej (zobacz: Gwiazdy na konferencji Top Trendy 2013), a my zapytaliśmy ją o jej muzyczne plany:



Myślę poważnie o karierze zagranicznej, w takim sensie, że faktycznie dużo nad tym pracuję. Codziennie ćwiczę, codziennie coś robię, cały czas uczę się angielskiego, ale to co przyjdzie to nie jest zależne ode mnie, ale to są ludzie i to im ma się spodobać, a jeśli im się to nie spodoba to... będę dalej ćwiczyć w domu i śpiewać na Top Trendach - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl

My trzymamy za Margaret kciuki. Kibicujecie jej? Poniżej cały wywiad AfterParty.pl z piosenkarką, w którym zdradza m.in. czego możemy się spodziewać po jej występie w Sopocie.

