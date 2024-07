W środę Kayah pochwaliła się obiadem, który zamówiła na lotnisku. Jak sama napisała za garstkę ziemniaków, buraczków i małą buteleczkę wina zapłaciła... aż 72 złote! Artystka wyraźnie była zaskoczona, ale nie jest jedyną gwiazdą, która z usług na lotniskach jest niezadowolona. Marcina Tyszkę też spotkała przykra niespodzianka.

Na Instagramie fotografa pojawiło się zdjęcie zniszczonej walizki. Jak się okazuje uległa ona sporemu uszkodzeniu, najprawdopodobniej na lotnisku w Paryżu. Linie lotnicze odpowiedziały mu niemal natychmiast na zamieszczoną fotkę:

@tyszka_marcin Przyjęliśmy już reklamację zgłoszoną przez Ciebie na lotnisku. Uszkodzony bagaż odbierze od Ciebie kurier, potem zostanie on naprawiony lub wymieniony na nowy i ponownie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Dolfi1920, której pracownicy uzgodnią dogodny dla Ciebie termin i miejsce odbioru walizki. Jeśli wolisz, żeby to firma zadzwoniła do Ciebie, daj tylko znać. Jeszcze raz przepraszamy za wszelkie niedogodności, na które byłeś narażony z powodu tej sytuacji.