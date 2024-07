Marcin Mroczek został ojcem! Aktor "M jak miłość" poinformował na Facebooku o tym radosnym wydarzeniu z jego życia. Gwiazdor napisał:

Tak to prawda co wszyscy mówią. To najpiękniejsze chwile w życiu:)))))). Dziękuję Boże za ten cud.

Mroczek pokazał również uroczą fotkę ze szpitala. Nie chciał jednak zdradzać, jakiej płci jest jego dziecko. Mamą noworodka jest żona Marcina, Marlena Muranowicz, którą poślubił w 2013 roku.

Marcinowi serdecznie gratulujemy!

Zobacz także

Zobacz także: Adam Sztaba został ojcem! Zdradził płeć i imię! Jest też naprawdę urocza fotka

Marcin Mroczek został ojcem!

Marcin Mroczek i jego żona zostali rodzicami

Marcin Mroczek został ojcem

Tak to prawda co wszyscy mówią.To najpiękniejsze chwile w życiu:))))))Dziękuję Boże za ten cud.

Posted by Marcin Mroczek on 13 stycznia 2016