Marcin Hakiel opublikował relację z tegorocznej majówki i wygląda na to, że spędza ten czas bardzo rodzinnie. Tancerz razem z ukochaną zabrali dzieci na spacer po lesie. Internauci są zachwyceni rodzinnymi kadrami i komentują, że w końcu widać rodzinę w komplecie. Dominika, partnerka Marcina Hakiela odpowiedziała!

Marcin Hakiel pokazał swoją ukochaną na zdjęciach z majówki!

Marcin Hakiel po trudnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, które ostatecznie zakończyło się rozwodem znów znalazł szczęście i nie ukrywa, że jest zakochany. Partnerka tancerza też ma dzieci i okazuje się, że razem z Heleną i Adamem doskonale się dogadują. Marcin Hakiel po raz pierwszy pokazał nie tylko zdjęcia z ukochaną, ale również kadry z dziećmi. Wygląda na to, że wszyscy doskonale bawią się aktywnie spędzając długi weekend majowy. Internauci prześcigają się w komplementach i piszą:

Komplecik ❤️ Tata na medal To syn czy bliźniak? ???? Dobrze widzieć Pana w końcu szczęśliwego ????

Partnerka Marcina Hakiela zdecydowała się odpowiedzieć na komentarz internautki dotyczący całej rodziny w komplecie i napisała:

W końcu wszystkie dzieci razem, cała boska 4 :) - napisała Dominika.

Marcin Hakiel nie ukrywa, że jest szczęśliwy i choć od czasu do czasu pokazuje zdjęcia z ukochaną w mediach społecznościowych, to nie ukrywa, że zależy mu na prywatności. Tancerz już podczas kontrowersji wokół jego rozstania z Katarzyną Cichopek mówił w wywiadach, że brakuje mu spokoju. Teraz Marcin Hakiel znów go znalazł. Zobaczcie te romantyczne kadry!

