A jednak! Potwierdziły się plotki o rozstaniu Marcina Hakiela i Dominiki. Internauci zauważyli ostatnio, że tancerz przestał publikować wspólne zdjęcia z ukochaną, a to wywołało plotki o kryzysie w ich związku. Niestety, teraz tajemnicza Dominika w rozmowie z mediami potwierdziła, że rozstała się z Marcinem Hakielem! Nie uwierzycie, co powiedziała o Katarzynie Cichopek...

To już koniec związku Marcina Hakiela i Dominiki

Wydawało się, że po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel odnalazł swoje szczęście u boku tajemniczej blondynki. Kobieta nie pokazywała się publicznie, a tancerz publikował jedynie kadry na których najczęściej pozowała tyłem do obiektywu. Jeszcze kilka miesięcy temu tajemnicza Dominika pojawiła się nawet na pierwszej komunii córki Marcina Hakiela. Niestety, ostatnio Marcin Hakiel przestał publikować zdjęcia z Dominiką, a internauci zaczęli pytać o rozstanie. Tancerz do tej pory nie zaprzeczył, ale również nie potwierdził, że jego związek to już przeszłość. Teraz zrobiła do sama Dominika!

Przez ostatni rok zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by chronić prywatność. Jestem wdzięczna dziennikarzom za uszanowanie mojego stanowiska i staram się rozumieć ich pracę. W związku z tym postanowiłam uciąć wszelkie spekulacje i wyjątkowo zabrać głos. Na początku lipca zakończył się mój związek. Z całego serca podziękowałam drugiej stronie za dobry czas, który przeżyliśmy razem i życzyłam powodzenia. Od tego momentu nie utrzymujemy kontaktu- zdradziła w rozmowie z portalem ShowNews.

Internauci, którzy śledzili losy Marcina Hakiela i Dominiki z pewnością pamiętają, że ich córki bardzo się polubiły. Teraz okazuje się, że dziewczynki wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Była partnerka Hakiela zaskoczyła szczerym wyznaniem o relacji dzieci, ale wspomniała również o... Katarzynie Cichopek!

Nasze córki nadal się przyjaźnią i dzięki uprzejmości mamy Helenki, planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi. Dziękuję- wyznała dla shownews.pl.

Myślicie, że Marcin Hakiel odniesie się do słów byłej partnerki? Warto przypomnieć, że ostatnio internauci zauważyli, że Magdalena Stępień i Marcin Hakiel pochwalili się takimi samymi kadrami z weekendu i od razu pojawiły się pytania, co ich łączy...