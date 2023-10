Marcin Hakiel wybrał się na romantyczny wyjazd z ukochaną po ostatnich kontrowersjach związanych z wywiadem i zdjęciami paparazzi, na których widać, że tancerz i Katarzyna Cichopek po spotkaniu pod szkołą córki uronili łzy. Najwyraźniej tancerz u boku tajemniczej Dominiki odnajduje spokój i para wybrała się na wycieczkę po klimatycznej okolicy pełnej wyjątkowych starych zabudowań. Zobaczcie zdjęcia!

Reklama

Marcin Hakiel pokazał nowe kadry z wycieczki z partnerką

Rozstanie i rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to było jedno z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich lat w polskim show-biznesie. Choć byli małżonkowie układają sobie już życie u boku nowych partnerów, to emocje związane z wspólnym wychowaniem dzieci nadal są bardzo duże. Do niedawna wydawało się, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel doskonale dogadują się w sprawie Adama i Helenki, a teraz wyszło na jaw, że urządzą córce dwa oddzielne przyjęcia komunijne.

Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno - powiedział tancerz w rozmowie z "Wprost".

Tymczasem w weekend, kiedy dzieci spędzały czas z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel zabrał ukochaną na wyjazd. Tancerz opublikował w relacji na Instastory zdjęcia ukochanej i trzeba przyznać, że tajemnicza Dominika coraz chętniej pokazuje się w mediach społecznościowych. Sami Zobaczcie!

Instagram / marcin hakiel

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zorganizują osobne przyjęcia komunijne dla Helenki. Skąd taka decyzja?

Do tej pory partnerka Marcina Hakiela chciała zachować anonimowość i nie pokazywała swojej twarzy w mediach społecznościowych, ale teraz powoli się to zmienia. Widać, że ukochana tancerza lubi romantyczny styl. Tylko spójrzcie na tę retro stylizację.

Sądzicie, że Marcin Hakiel i Dominika zdecydują się sformalizować swój związek?

Zobacz także: Katarzyna Cichopek nagrała wideo po głośnym wywiadzie Marcina Hakiela. Jest z nią syn

Instagram / marcin hakiel

Instagram / marcin hakiel

Instagram / marcinhakiel

Instagram / marcinhakiel