Marcin Hakiel pochwalił się w sieci wypadem do Karpacza w towarzystwie nowej partnerki. Jednak obserwujący jego profil coraz intensywniej zaczynają się domagać, by ujawnił wizerunek Dominiki, zamiast bawić się z fanami w kotka i myszkę, pokazując zdjęcia dziewczyny pozującej tyłem do obiektywu.

Reklama

Non stop zdjęcia tyłem. Nie macie się chyba czego wstydzić - podpuściła tancerza jedna z fanek

Marcin Hakiel odpowiada internautom i broni zdjęć z ukochaną

Marcin Hakiel, po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, związał się z kobietą spoza show-biznesu, imieniem Dominika. 40-latek nie ukrywa już swojego szczęścia i raz po raz umieszcza na instaramowym profilu wspólne zdjęcia. Sęk w tym, że ciekawość internautów nie została do końca zaspokojona, gdyż Dominika zwykle pozuje tak, by w kadrze nie znalazła się jej twarz. Sama zaznaczała, że nie chce być osobą rozpoznawalną. Niektórzy fani tancerze dobrze to zrozumieli, inni się niecierpliwią. Ostatnio Marcin Hakiel, zaczepiany przez followersów, postanowił wypowiedzieć się w tej sprawie.

Zobacz także: Partnerka Marcina Hakiela zdradza sekret swojej figury. Zabrała również głos ws. swojego wizerunku

Marcin Hakiel zaprosił ukochaną na wycieczkę w polskie góry, a zdjęcia z wypadu trafiły na jego instagramowy profil. Dominika, pozując, tradycyjnie ukrywała twarz. Fani, którzy płoną już z ciekawości, jak wygląda ukochana tanecznego mistrza, wyrażali swoje niezadowolenie w komentarzach:

Jedno czy dwa zdjęcia spoko, ale szczerze mówiąc, gdy na którymś już z kolei partnerka ciągle stoi tyłem, to naprawdę dziwnie to wygląda, lekko groteskowo(...) może nie umieszczać wspólnych zdjęć w ogóle?

Żenada z tym pokazywaniem kobiety od tyłu, bez sensu!

Ona się nigdy nie obróci - kpiono

Instagram @marcinhakiel

W końcu sam zainteresowany zabrał głos, wypowiadając się jak zwykle bardzo dyplomatycznie. Podkreślił, że to jego profil i do niego należy decyzja, co na nim zamieści:

Dziękuję za wszystkie komentarze, na swoim profilu publikuję to, co uznam za stosowne. Rozumiem, że nie każdemu musi się to podobać, ale będę wdzięczny za nieobrażanie się. Żyj i daj żyć innym. Dobrej niedzieli… - napisał

Przypomnijmy, że Marcin Hakiel już niejednokrotnie musiał apelować do fanów, by nieco ochłonęli. Kilka tygodni temu, internauci tak się zapędzili komplementując figurę jego nowej partnerki, że zaczęli obrażać Katarzynę Cichopek. Wtedy także Dominika zabrała głos, prosząc o kulturę wypowiedzi.

Instagram @marcinhakiel

A co ty sądzicie o tych "sesjach incognito"? Uważacie, że Marcin Hakiel i jego partnerka postępują słusznie?

Reklama

Zobacz także: Partnerka Marcina Hakiela o porównaniach do Katarzyny Cichopek: "Każda z nas ma inne piękno"