Marcelina Ziętek mocno o Justynie Żyle! "Ciągnie dalej swoje wymyślone historie"

Związek Marceliny Ziętek i Piotra Żyły wzbudza sporo emocji oraz kontrowersji. Wszystko za sprawą konfliktu sportowca z jego byłą żoną Justyną Żyłą. Była małżonka nie szczędzi złośliwych komentarzy w sieci nie tylko w kierunku byłego partnera ale również jego nowej ukochanej. Marcelina Ziętek z kolei bardzo rzadko wypowiada się na temat swojego związku. Z okazji Walentynek zrobiła jednak wyjątek i opublikowała pierwsze, a w dodatku bardzo namiętne zdjęcie z Piotrem Żyłą! Internauci są pewni, że to zdenerwuje Justynę Żyłę. Zobacz także: Piotr Żyła i Marcelina Ziętek planują ślub?! Justyna Żyła mocno komentuje ten pomysł. Znowu wspomina o dzieciach Pierwsze namiętne zdjęcie Marceliny Ziętek i Piotra Żyły Marcelina Ziętek z uwagi zdecydowany brak sympatii ze strony Justyny Żyły , musiała zmierzyć się z niemałym hejtem w sieci. W końcu postanowiła zabrać głos . Zarówno Marcelina Ziętek jak Piotr Żyła nie wypowiadają się w sieci na temat swojego związku. Do tej pory, pomijając jedną odpowiedź Marceliny, nie reagowali również na zaczepki ze strony byłej żony sportowca. Wygląda jednak na to, że powoli chcą wyjść z cienia, a w sieci pojawiło się właśnie ich pierwsze wspólne zdjęcie. Marcelina Ziętek opublikowała romantyczne zdjęcie, na którym całuje się z Piotrem. Walentynki 365dni w roku 🥰❤️ #couplegoals #love #kiss #velentinesday Jednak by dodać fotografii tajemnicy zdecydowała zakryć jego twarz emotikoną serca. Fani jednak nie rozumieją tej cenzury: - Szczęścia ale i tak widać że to Pjoter 😂😂😍 - Każdy już wie, więc co ma być nie widać :D - Pjoter ty szczęściarzu - Nie zakrywaj go i tak każdy wie że to Piotrek Żyła nasz kochany 😂 - Pioter ma śliczną Walentynkę 😍 Życzę dużo szczęścia i...