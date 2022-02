Igrzyska Olimpijskie 2022: Marcelina Ziętek kibicuje Piotrowi Żyle! Tak ucisza plotki o rozstaniu?

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są ze sobą już dłuższego czasu. Choć fani i media wiedzą, że łączy ich zażyłe uczucie, to jednak do tej pory para nie pokazywała się razem w mediach społecznościowych. Co prawda pojawiały się jakieś sygnały, jak np.: relacja Marceliny z Walentynek z Piotrem , jednak teraz po raz pierwszy możemy zobaczyć zakochanych na wspólnych fotkach! Fani mają nadzieję, że Marcelina i Piotr w końcu przestaną się ukrywać! Zobacz także: Piotr Żyła po raz pierwszy wypowiedział się o Marcelinie Ziętek oraz o relacji z dziećmi. Padł też temat Justyny Żyły... Marcelina Ziętek i Piotr Żyła na wspólnych zdjęciach Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek to jedna z najbardziej tajemniczych relacji w polskim show biznesie. Gdy wyszło na jaw, że polski skoczek spotyka się z młodą gwiazdą serialu "19+", na początku niektórym ciężko było w to uwierzyć - tym bardziej, że sami zainteresowani nie potwierdzili nigdy oficjalnie, że są razem. Mimo wszystko jakieś sygnały z ich strony pojawiały się, dlatego fani już nie mają wątpliwości, że ta para jest w sobie szaleńczo zakochana! Marcelina Ziętek i Piotr Żyła na wspólnym zdjęciu - fani na to czekali! Fani bacznie obserwują instagramowy profil Marceliny Ziętek i długo czekali na ten moment, gdy w końcu zobaczą piękną aktorkę i Piotra Żyłę na wspólnych zdjęciach. Teraz w końcu się to udało! Jak się okazało, zakochani właśnie spędzili romantyczny weekend w spa i pochwalili się wspólnymi chwilami. Niestety, w dalszym ciągu skoczek ukrywa swoją twarz na fotkach ze swoją ukochaną, ale mimo to nietrudno go rozpoznać. Wielbiciele pary oczywiście są zachwyceni, że w końcu mogą ich zobaczyć razem, jednak mają nadzieję, że wkrótce zobaczą Marceliną i Piotra już w pełni....