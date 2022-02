Marcelina Ziętek opublikowała nowe zdjęcie po rozstaniu z Piotrem Żyłą. "Co z Pieterem?"

Po pojawieniu się doniesień o rozstaniu Marceliny Ziętek i Piotra Żyły, internauci zaczęli wypytywać o to, co między nimi zaszło.

Nie milkną echa po doniesieniach o rozstaniu Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. Chociaż para nie odniosła się oficjalnie do plotek, wiele wskazuje na to, że związek skoczka narciarskiego i młodej aktorki to już historia. Gwiazdy najpierw długo trzymali w tajemnicy informacje o swoich bliskich relacjach. Możliwe, że teraz również nie chcą zbyt szybko dzielić się z mediami wiadomościami dotyczącymi ich życia prywatnego. Zasugerowała to także osoba z ich otoczenia.

Po tym, jak w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o rozstaniu gwiazd, Marcelina Ziętek opublikowała na swoim Instagramie serię zdjęć. Aktorka dodała też podpis z ważnym przekazem. W komentarzach pojawiły się pytania o Piotra Żyłę.

Marcelina Ziętek pokazała nowe zdjęcia bez Piotra Żyły. "Pesymista czy optymista?"

Chociaż w mediach piętrzą się doniesienia o rozstaniu Piotra Żyły i Marceliny Ziętek, żadne z nich jak na razie nie zdecydowało się udzielić oficjalnego komentarza w tej sprawie. W przeszłości co jakiś czas prasa informowała o kryzysie, z którym mierzyła się para. Tym razem doprowadził on do zakończenia związku. Gwiazdy były razem przez ponad dwa lata. Wnikliwi internauci już jakiś czas temu dopatrzyli się szczegółów, które mogły wskazywać na to, że między sportowcem i aktorką nie jest zbyt dobrze.

Nic dziwnego, że po pojawieniu się tych wiadomości, fani jeszcze uważniej zaczęli śledzić aktywność pary w mediach społecznościowych. Marcelina Ziętek niedawno postanowiła opublikować letnią sesję z plaży. Do zdjęć dołączyła wpis z ważnym przekazem. Przypomniała, że na początku lutego obchodziliśmy Dzień Pozytywnego Myślenia. Zapytała internautów o to, czy mają bardziej optymistyczną, czy też pesymistyczną naturę.

Dzisiaj wyjątkowa data, 2.20.2022. Dzień Pozytywnego Myślenia. Pamiętajcie, żeby pozytywnie myśleć zawsze, nie tylko dzisiaj. Dla was szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Pesymista czy optymista? - napisała Marcelina Ziętek.

Temat teoretycznie nie jest związany z rozstaniem, ale w komentarzach nie mogło zabraknąć pytań o Piotra Żyłę. Najwyraźniej fani chcą wreszcie dowiedzieć się od aktorki prawdy o jej związku. Jeden z internautów zadał pytanie dotyczące tego, co zaszło między Marceliną Ziętek i jej partnerem. Jak zareagowała artystka?

Co z Pieterem? - zapytał fan.

Młoda aktorka jednak zignorowała ten komentarz i nadal nie odniosła się do pytań o Piotra Żyłę. Marcelina Ziętek najwyraźniej nie chce poruszać tematu osobistego życia w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że wcześniej również nie była zbyt wylewna podczas rozmów z dziennikarzami i nie opowiadała o swoim związku. Przyznała natomiast, że mierzy się z hejtem, co nadal stanowi dla niej duże wyzwanie.

Hejt zawsze mnie dotykał, w dużo mniejszym stopniu niż teraz. Kiedyś to były pojedyncze słowa związane z byciem miss, bo jak miss, to głupia, co nie jest prawdą, bo to jest bardzo ciężka praca, żeby przejść ten kurs (...). To mnie kiedyś dotykało, w jakimś stopniu, gdy byłam młoda i wiem, że bez wsparcia najbliższych byłoby mi bardziej przykro niż teraz (...) Teraz już mam wypracowane poczucie własnej wartości, co jest bardzo ważne, by mieć własną pasję i najbliższych, którzy cię wspierają. Przede wszystkim to nie zgadzać się na hejt, nie można być ofiarą. Trzeba np. blokować albo jakoś działać. Ja działam krokami prawnymi po tej fali, która mnie spotkała, bo spirala nienawiści się nakręca - zdradziła w programie Dalia Talks.

Osoba ze środowiska skoczków potwierdziła doniesienia o rozstaniu Piotra Żyły i Marceliny Ziętek

Magazyn "Party" opublikował wiadomość o końcu związku Marceliny Ziętek i Piotra Żyły pod koniec stycznia. Informacje o rozstaniu zostały potwierdzone przez osobę z bliskiego otoczenia sportowca, która przyznała, że para nie chce dawać nikomu tematu do plotek i nie chce potwierdzać nieprzyjemnych doniesień. Faktem jest jednak, że skoczek i aktorka nie są już razem.

Długo trzymali swój związek w tajemnicy, teraz też nie chcą obnosić się z zerwaniem, by uniknąć niepotrzebnego rozgłosu. Poza tym wciąż mają ze sobą kontakt - zdradził informator należący do środowiska skoczków narciarskich.

Marcelina i Piotr byli ze sobą przez blisko dwa lata. O swoim związku opowiedzieli mediom jednak dopiero w maju 2021 roku! Internauci musieli długo czekać na oficjalne potwierdzenie. Niedawno zauważyli natomiast, że para nie świętowała razem 35. urodzin skoczka narciarskiego. Po raz ostatni para umieściła wspólne zdjęcie na Instagramie w lipcu ubiegłego roku. W dodatku oboje przestali obserwować się nawzajem.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby Piotr i Marcelina zabrali głos w tej sprawie. Gwiazdy wolą uniknąć rozgłosu. Poprzednie rozstanie, które zakończyło się rozwodem sportowca, było głośnym wydarzeniem medialnym, po którym pozostał pewien niesmak.