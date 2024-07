1 z 9

Słońce co roku daje się we znaki celebrytkom. Patrycja Markowska, Beata Sadowska czy Paulina Krupińska to tylko nieliczne "ofiary" wakacji pod palmami. Teraz dołączyła do nich Marcela Leszczak, która swoją jasną karnację zastąpiła dosłownie złotą. Różnica pomiędzy finalistką trzeciej edycji "Top Model" jest taka, że swoją muśniętą słońcem cerę zawdzięcza... wizytom na warszawskim solarium.

Marcela najwyraźniej nie miała czasu na wakacje i zamiast spędzać długie godziny na leżaku z wsmarowanym w skórę olejkiem z filtrem, zdecydowała się na kilka kilkuminutowych wizyt w solarium. Mocne lampy dały się jej we znaki, bo zamiast zachwycać, jej opalenizna wygląda nie tylko nienaturalnie, ale też raczej niekorzystnie.

Czy z taką opalenizną Leszczak wygląda wciąż "top"?