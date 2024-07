Informowaliśmy niedawno, że na nowej płycie Snoop Dogga pojawi się utwór z gościnnym udziałem Izy Lach. Polska wokalistka będzie jedynym europejskim akcentem (!) na światowym albumie producenta. Utwór z jej udziałem będzie umieszczony pomiędzy numery Rity Ory i Miley Cyrus. Przypomnijmy: Ogromny sukces Polki! Zaśpiewała na płycie światowej gwiazdy

Wytwórnia amerykańskiego rapera udostępniła przedpremierowo album "Reincarnated" do odsłuchania na swoim kanale YouTube. Oczywiście można usłyszeć też utwór "The Good Good", w którym Snoopowi towarzyszy Iza. Link do streamingu poniżej. Ciekawe, czy piosenka w której Iza dosłownie brzmi gościennie zapewni jej sukces w Stanach?

I jak Wam się podoba efekt współpracy tej dwójki?

