Monika Olejnik w rozmowie z Party.pl zdradziła, co robi, żeby zachować świetną figurę. Dziennikarka bawiła się ostatnio na Top od the Top Sopot Festival, podczas którego zachwycała nie tylko swoją figurą ale również niesamowitą energią. Monika Olejnik powiedziała nam, co robi żeby wciąż być w takiej formie.

Monika Olejnik zdradziła, jak dba o figurę

Dziennikarka TVN24 była jedną z gwiazd, które na żywo oglądały festiwal w Sopocie. Monika Olejnik skakała pod sceną i bawiła się na imprezie w towarzystwie swojego partnera, Tomasza Ziółkowskiego. Gwiazda znów zachwyciła swoim wyglądem w efektownych kreacjach, ale my patrzyliśmy tylko na jej świetną figurę. Jak Monika Olejnik dba o formę? Dziennikarka w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła swój sekret!

Dużo biegam, ćwiczę. Przynajmniej cztery razy w tygodniu ćwiczę: bieganie, chodzę na fitness. Jestem bardzo aktywna- zdradziła przed naszą kamerą.

Co jeszcze powiedziała nam Monika Olejnik? Dziennikarka zdradziła nam m.in. w której stylizacji podczas festiwalu czuła się najlepiej.

Podlewski/AKPA