Na początku sierpnia Małgorzata Socha została po raz pierwszy mamą. Media od razu zaczęły się zastanawiać kiedy aktorka wróci do pracy. Aktorka postanowiła zrobić sobie czteromiesięczny urlop macierzyński. W ten sposób mogła cały czas poświęcić małej Hani. Zobacz: "Boję się wrócić do pracy"

W tym tygodniu gwiazda pojawiła się na planie "Na Wspólnej". Do pełnej aktywności zawodowej Socha wróci w grudniu. Wtedy to ruszy produkcja trzeciej serii "Przyjaciółek", a w Teatrze 6. Piętro zobaczymy ją ponownie w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Ostatnie wolne chwile Socha w pełni wykorzystuje na bycie z rodziną. Jakiś czas temu świeżo upieczona mama w towarzystwie męża i córeczki udała się na jesienny spacer. Zdjęcia z tego wyjścia opublikował magazyn "Party".

Małgorzata podczas spaceru miała sportową stylizację składającą się z ortalionowej pikowanej kurtce, czarnych legginsach i wygodne buty. Gwiazda na spacer zabrał również aparat fotograficzny, aby upamiętnić rodzinne chwile. Po zrobieniu rundki z wózkiem po parku aktorka z mężem udała się na kawę.

(fot. Party 23/2014)

