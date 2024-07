1 z 6

Małgorzata Socha na kolacji w restauracji Signature, gdzie zaprezentowano danie jej pomysłu, pojawiła się w bardzo wysokich szpilkach. A ponieważ prawie cały czas była na nogach (kolacja trwała ponad 2 godziny), tuż po musiała zmienić buty na nieco wygodniejsze. Gwiazda "Przyjaciółek" postawiła więc na białe trampki!

Paparazzi spotkali radosną Małgorzatę Sochę jak wychodziła z knajpy z mnóstwem kwiatów, które otrzymała po kolacji. Nie przeszkadzała jej ich obecność, a więc uśmiechała się do nich non stop. Ten wieczór należał do niej!

