Choć do uroczystego wielkanocnego śniadania zostało jeszcze dwa dni, to wiele gwiazd już przygotowuje świąteczne smakołyki! Choćby Małgorzata Socha, która w tym roku postanowiła własnoręcznie urządzić pierwsze rodzinne święta w swoim domu. Jak dowiedziało się "Party", aktorka nie zatrudniła do pomocy gosposi, ani nie zamawiała dań w znanych warszawskich cukierniach. Wszystko, przygotowała sama na podstawie przepisów swojej przyjaciółki, Ewy Wachowicz! Na świątecznym stole gwiazdy pojawią się m.in. kaczka z jabłkami i pomarańczą i żurek na naturalnym zakwasie. Małgorzata Socha zaserwuje też swój popisowy deser – mazurek na mące orzechowej z czekoladą i orzechami. Dlaczego aktorka wybrała właśnie przepisy Ewy Wachowicz?

Reklama

– Kiedyś, gdy piekłam ciasta, zamęczałam ją telefonami i wypytywałam o szczegóły. Ewa zawsze mnie ratowała dobrą radą. Gdy wreszcie spotkałyśmy się prywatnie, dostałam od niej książki i... odtąd z nich korzystam - zdradziła w rozmowie z "Party" Małgosia.

Przeczytaj także: Małgorzata Socha jako Różowa Landrynka!

Jesteś ciekaw, jak aktorka planuje spędzić swoje 36. urodziny? Sięgnij po nowe "Party".

Zobacz także

Małgorzata Socha już przygotowuje się do Wielkanocy.

Reklama

Małgorzata Socha przygotowuje świąteczne menu z przepisów Ewy Wachowicz,