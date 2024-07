W połowie sierpnia Małgorzata Socha po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszła mała Zosia, owoc miłości aktorki i jej męża Krzysztofa Wiśniewskiego. Para uchodzi za jedną z najbardziej udanych i szczęśliwych w polskim show biznesie. Na próżno szukać informacji o kłótniach lub kryzysach w ich związku - przeciwnie, są kochającą się rodziną.

Kilka dni temu aktorka wróciła na plan serialu "Przyjaciółki" zostawiając córeczkę w domu. W rozmowie z "Faktem" zdradziła, że celowo nie bierze Zosi ze sobą, bo nie mogłaby się skupić na pracy:

Lepiej jest żeby Zosia była w domu niż miałabym ją ciągnąć na plan, w domu bezpieczniej się czuje, gdybym ją widziała to między ujęciami czy scenami to mogłabym to bardzo przeżywać i być bardzo przybita