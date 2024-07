Małgorzata Socha jest ostatnio bardzo zapracowana. Aktorka regularnie pojawiała się na planie zdjęciowym filmu "Wkręceni 2", a niebawem zobaczymy ją w roli pani polityk. I będzie to odsłona zaskakująca również z uwagi na aspekt wizualny. Przypomnijmy: Socha pokazała się w krótkich czarnych włosach. Tak wyglądała dziś w DDTVN

Być może to przygotowania do roli posłanki skłoniły Małgorzatę do głębszych refleksji na temat przyszłości polityki i świata, który zewsząd bombardowany jest informacjami o potencjalnych wojnach - również na terenie Europie. W najnowszym wywiadzie Socha wyznaje, że czytając tego typu doniesienia, jest mocno zaniepokojona i przyznaje wprost, iż w takich chwilach boi się o przyszłość. Podkreśla również, że jako osoba urodzona w latach 80-tych, zna świat wolny od wojen i nie wyobraża sobie, aby kolejny duży konflikt militarny mógł mieć miejsce.



Często boję się otworzyć swój e-maila, bo kiedy wchodzę na stronę i zanim przejdę do poczty, zawsze czytam informacje na temat tego, co się wydarzało na świecie. Przyznam szczerze, że bardzo zaczynam się bać o nasz świat i naszą przyszłość. Mam nadzieję, że politycy i dyplomacja zapobiegną temu bardzo przykremu rozwojowi wydarzeń. Jestem już takim pokoleniem, które żyje w wolnym kraju, nie zaznałam nigdy wojny i pomimo tego, że urodziłam się w latach 80., czyli jeszcze przed ’89, to dzieciństwo jest zawsze inne. Takie rzeczy też gdzieś się wypiera i inaczej się patrzy na świat. W związku z tym żyje dość beztrosko i nie wyobrażam sobie tego, że moglibyśmy mieć nagle III wojnę światową. Mam nadzieję, że politycy staną na wysokości zadania i wszystko się dobrze skończy - tłumaczy w rozmowie z lifestyle.newseria.pl Socha.

Gwiazda przyznaje też, że odkąd jest matką i jest odpowiedzialna za dziecko, jeszcze mocniej reaguje na niepokojące wieści ze świata.



Nie żyje beztrosko, bo jestem odpowiedzialna za małego człowieka. Tym bardziej takie doniesienia mnie dotykają i bolą. Trzymam kciuki panowie, teraz jak nigdy jesteście nam potrzebni - dodaje.

Podzielacie jej obawy?

