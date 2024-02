Dzień po tegorocznych walentynkach, 15 lutego Doda skończyła 40 lat. Wokalistka nagrała cztery solowe albumy studyjne. Ostatni, czyli „Aquaria”, krytycy uważają za jej najlepszy materiał. Oprócz tego gwiazda zrobiła dwa autorskie programy realiy show dla Polsatu. Przez lata mnóstwo działo się również w życiu osobistym artystki. Doda ma za sobą kilka nieudanych związków.

Doda opowiedziała o szukaniu miłości

W naszym wywiadzie Doda wspomniała kryzys w związku i to, jaki wpływ na jej życie uczuciowe miała rozpoznawalność. Wokalistka przyznała, że mężczyźni często nie odróżniają jej wizerunku w mediach od tego, kim jest naprawdę. Z czasem prowadziło to do wielu nieporozumień.

W moim przypadku mężczyźni zakochiwali się w Dodzie i z tego samego powodu zaczynali mnie nienawidzić. Oglądałam ten materiał (przyp. red. – o Pameli Anderson) i oglądałam też wiele innych (przyp. red. – o dziewczynach), które z psychologicznego punktu widzenia przez to, że miały trudne dzieciństwo i trudne relacje z ojcem, jakieś deficyty miłości w domu, miały duże zapotrzebowanie szukania jej non stop, znajdowania jej już w dorosłym życiu miłosnym. I obojętnie kto by to był, potrzebowali być w związku, żeby czuć się chcianą, kochaną i ten dom w końcu założyć – przyznała Doda.

W dalszej części rozmowy gwiazda zdradziła, że przez długi czas szukała osoby, przy której mogła wreszcie być sobą. Marzyła o stworzeniu normalnego domu, w którym mogłaby zapomnieć o medialnym zamieszaniu. Przez długi czas czuła się samotna i brakowało jej wsparcia.

Wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że ciężko było mi jako młodej osobie toczyć sama z dala od rodziny, z dala od przyjaciół tę wojnę w show-biznesie. Było mi bardzo ciężko. To była bardzo niesprawiedliwa i nierówna walka. Ja chciałam po prostu śpiewać. I chyba potrzebowałam takiej osoby, która kochałaby mnie mimo wszystko i gdzie po tej walce mogłabym przyjść, zdjąć tę zbroję i w tym domu mieć tę przeciwwagę, ten balans, żeby znowu mieć tę siłę, jak znowu będę wychodzić do tych wywiadów, na scenę, do tych programów – zdradziła.

