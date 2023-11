Kinga Rusin dała upust swoim emocjom na Instagramie. W jej wpisie padło wiele bardzo ostrych słów.

Nie pozwolę, żeby wypindrzona, sztuczna lala, wdzięcząc się do kamery przekreślała jednym koślawym zdaniem ideały, o które walczę od lat! Rozenek zarzuca mi wykorzystywanie w biznesie walki o prawa zwierząt. Co za żałosna próba obrony jej własnej hipokryzji! No i, pomijając bezczelność, gdzie tu logika!? - napisała Kinga Rusin.