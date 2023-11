1 z 5

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Para podbiła serca widzów dzięki show "Azja Express", w którym Małgorzata i Radek zasłynęli zabawnymi tekstami, do dziś powtarzanymi przez wielu i uważanymi za kultowe. Z kolei dziś, 10 września, jest ważny dzień dla pary. Małgorzata i Radek świętują już 2. rocznicę ślubu! Dokładnie 2 lata temu para powiedziała sobie "tak" i do dziś jest tak samo w sobie zakochana, o czym świadczy choćby wspaniały prezent, który Małgorzata otrzymała do Radka z tej wyjątkowej okazji. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co mąż podarował gwieździe. Można zzielenieć z zazdrości! ;)

