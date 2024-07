Małgorzata Rozenek-Majdan wzięła udział w sesji zdjęciowej do miesięcznika Ewy Chodakowskiej "Be Active"! Gwiazda wygląda świetnie w stroju kąpielowym! A co o okładce myśli jej mąż, Radosław Majdan?

Zaskoczony nie jestem, z tym pięknym ciałem mam kontakt na co dzień - mówi Majdan.

A kiedy po raz pierwszy Radek zobaczył Małgorzatę w stroju kąpielowym? Kiedy padło takie pytanie, gwiazda szczerze oznajmiła:

On mnie wcześniej zobaczył nago niż w stroju kąpielowym. - mówi Małgorzata!

Wszystko jasne!

