Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ma za sobą najspokojniejszego czasu. Wszystko z powodu kolejnej afery pomiędzy Antonim Królikowskim i Joanną Opozdą. Nie tylko była synowa wywołała ją do odpowiedzi, ale również setki internautów, którzy próbowali wymusić na niej zajęcie stanowiska w sprawie zachowania syna. Aktorka postanowiła nie tylko wtrącać się w sprawy młodych, ale również przestała udzielać się w sieci. Właśnie przerwała milczenie a jej wpis rozpoczął się słowami:

Co miała na myśli?

Konflikty pomiędzy Antonim Królikowskim a Joanną Opozdą budzą niesłabnące emocje wśród internautów. Nierzadko rykoszetem dostaje się również mamie aktora. Po ostatniej aferze fani apelowali do Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej o wsparcie Joanny Opozdy. Aktorka postanowiła nie mieszać się w sprawy młodych. Musiała wydać oficjalne oświadczenie, w którym podkreśliła: "Oboje są dorośli, wobec czego angażowanie osób trzecich czy social mediów do rozwiązywania konfliktów uważam za wysoce niepotrzebne".

Po ostatniej nieobecności w mediach społecznościowych, Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała sesję z ogrodu w Zalesiu Górnym i opublikowała wpis o wiośnie:

Nie mam żalu do wiosny, że znowu nastała. Nie obwiniam jej o to, że spełnia jak co roku swoje obowiązki…🌿 #wiosna #spring #natura #rytm #upływczasu #pięknoprzyrody #pożegnaniewidoku #wisławaszymborska

Budzimy się do życia jak przyroda🌿🌺