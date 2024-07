Jak Małgorzata Kożuchowska dba o figurę? Aktorka może pochwalić się doskonałą sylwetką. Co robi, by tak wyglądać? Okazuje się, że największą motywacją dla gwiazdy, by być w dobrej kondycji fizycznej jest... praca! Polecamy: Jakich produktów nie jeść na diecie redukcyjnej, żeby schudnąć?

Najlepszym stróżem mojej kondycji fizycznej, może psychicznej nawet też, jest dyscyplina, którą narzuca mi mój zawód i moja praca. I to mnie trzyma w ryzach - powiedziała Małgorzata Kożuchowska w wywiadzie dla Party.pl.

A czy gwiazda znajduje czas na sport? A jeśli tak, to jaki? Dowiecie się z naszego wideo!

Małgorzata Kożuchowska może pochwalić się doskonałą figurą.

Sekretem gwiazdy jest... praca! To jej zawód dyscyplinuję ją do dbania o swój wygląd.