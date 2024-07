1 z 7

Paparazzi spotkali Małgorzatę Kożuchowską na spacerze z synem Jasiem i mamą. Aktorka skorzystała z pięknej pogody i zabrała bliskich do parku. Jasiek to już spory chłopiec, niezwykle ciekawy świata! Choć cały czas grzecznie trzymał się mamy, zdarzyło się mu wyrywać do przodu. Nic dziwnego, że gwiazda i babcia są w niego wpatrzone jak w obrazek!

Przy okazji wiemy już, jakim samochodem jeździ Małgorzata Kożuchowska! To piękne, stylowe Audi ;) Zobaczcie, jak Małgorzata Kożuchowska spędza czas z bliskimi!

