14 października na świat przyszło pierwsze dziecko Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka radosną informacją podzieliła się z fanami na Facebooku, jednocześnie publikując zdjęcie ze szpitala (zobacz). Od narodzin Jana Franciszka minął już prawie miesiąc, co dla gwiazdy oznacza przygotowywanie się do powrotu do pracy. Zanim jednak zagości na planie seriali i reklam, każdą wolną chwilę spędza z synem.

Reklama

Wczoraj na Facebooku pokazała zdjęcie z rodzinnego spaceru. Wspólnie z Janem i dwoma psami Kożuchowska zwiedzała okolicę korzystając z nietypowej jak na polską jesień pogody.

Wymarzony dzień na spacer... dla kogoś kto nie musiał dziś iść do pracy. Trudno uwierzyć, że to już listopad... - napisała Małgorzata na swoim Facebooku

Zobacz: Wojewódzki wyśmiał poród Kożuchowskiej. Nawet z tego potrafił zadrwić



Zobacz także

Małgorzata Kożuchowska w ciąży:

Reklama

Małgorzata Kożuchowska z mężem na lotnisku: