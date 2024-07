Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej to jedno z najgłośniejszych wydarzeń tego roku. Radości nie było końca, kiedy młoda mama pochwaliła się rączką synka na Facebooku (czyt. informacją o porodzie). Później wszyscy czekali na pierwsze zdjęcia z pociechą i wielki powrót aktorki do pracy. Zobacz: Kożuchowska w pięknej kreacji pierwszy raz publicznie po porodzie

Małgorzata dosyć szybko powróciła do zawodowych obowiązków, a kilka dni temu po raz pierwszy pokazała się publicznie w przepięknej kreacji i zachwyciła wszystkich gości. Okazja również była wyjątkowa, bo Kożuchowska gościła u samego prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie wraz z innymi gwiazdami wspólnie kolędowali. Aktorka powróciła również na plan popularnego serialu "Rodzinka.pl", gdzie zostały jej zapewnione komfortowe warunki. Jednak to nie koniec. Kożuchowska udziela się również charytatywnie, a już jutro poprowadzi wielką galę:

W najbliższy piątek mam ogromny zaszczyt poprowadzić wspólnie z Krzysztofem Ziemcem 10 już Galę wspaniałej i od lat bliskiej mojemu sercu Fundacja Mam Marzenie. Z doświadczenia wiem, że wieczór będzie niezapomniany, wzruszający. Dla mnie co roku to takie symboliczne rozpoczęcie Świąt:)) Mam nadzieję, że choć niektórzy z czytających ten wpis zdecydują się na wsparcie tego wydarzenia, naszych bardzo potrzebujących wsparcia Małych Marzycieli:) Bardzo Was do tego zapraszam i korzystając z okazji dziękuję, że marka Ochnik , której mam przyjemność być ambasadorem zdecydowała się wesprzeć fundację, zostać partnerem gali! Dziękuję też w imieniu fundacji wszystkim osobom zaangażowanych w prace nad tym wydarzeniem. W pełni charytatywnie!