Wczoraj w Warszawie odbył się długo wyczekiwany pokaz najnowszej kolekcji Gosi Baczyńskiej. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gwiazd, które od lat śledzą karierę projektantki. Wśród gości nie mogło zabraknąć jej stałej klientki i przyjaciółki, Małgorzaty Kożuchowskiej.

Reklama

Aktorka na evenice wyglądał jak zwykle przepięknie, tym razem niczym królowa śniegu. Małgorzata postawiła na klasyczną, minimalistyczną stylizację. Biały, przewiązywany płaszcz marki Aryton potraktowała jak sukienkę. Do niego ubrała szare spodnie do kostek z ciekawymi przeszyciami i zakładkami. Kożuchowska wychodząc na wielkie wydarzenia ma słabość do wysokich szpilek. Tym razem zdecydowała się założyć srebrzyste pantofelki od Christiana Louboutina, które idealnie współgrały z klimatem disco. Gwiazda look uzupełniła o przeźroczystą torebkę na łańcuszku oraz srebrne bransolety i rzemyki na nadgarstkach.

Trochę pięknej zimy w środku lata. Jak podoba się wam Małgosia Kożuchowska w takim wydaniu?

Zobacz: Kożuchowska potępia publikację: Brak szacunku, jest mi przykro

Zobacz także

Reklama

Pozostałe stylizacje gwiazd z pokazu Gosi Baczyńskiej "I Feel Love":