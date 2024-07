Prześladowca Małgorzaty Foremniak został skazany! Po kilku latach zakończyła się głośna sprawa dotycząca stalkera aktorki. Według informacji Twojego Imperium, mężczyzna, który nękał i uprzykrzał życie Małgorzaty Foremniak, usłyszał wyrok ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Stalker otrzymał również zakaz zbliżania się do gwiazdy na odległość 100 metrów. Jurorka "Mam talent" w rozmowie z tygodnikiem przyznała, że wreszcie zakończyła się jej walka z prześladowcą.

Ten człowiek znalazł sposób by dręczyć mnie psychicznie. Teraz wreszcie mogę zamknąć ten rozdział w życiu - przyznała Małgorzata Foremniak.

Wygląda więc na to, że Małgorzata Foremniak wreszcie może odetchnąć z ulgą. Przypomnijmy, że to właśnie z powodu stalkera gwiazda musiała skorzystać z psychoterapii. Foremniak przez jakiś czas unikała życia publicznego. Dopiero dzięki pomocy specjalistów aktorka odzyskała spokój, dzięki czemu mogła wrócić do swojej pracy w show-biznesie.

