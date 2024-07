Wygląda na to, że Małgorzata Foremniak nie chce być jurorem w kolejnym sezonie programu „Mam talent”. Aktorka nie komentuje tych doniesień, jednak jeśli jest to prawda, to stacja TVN musi szukać aż dwóch jurorów…

Ostatnio bowiem, zrezygnował Kuba Wojewódzki, który najwyraźniej wolał pracę w programie „X-Factor”. W mediach już trwają spekulacje, kto mógłby zastąpić Foremniak. Jak podaje „Fakt”, według nieoficjalnych informacji, być może będzie to Weronika Marczuk. Z pewnością byłaby to idealna okazja dla Marczuk, aby na nowo zaistnieć w telewizji. Celebrytka ma doświadczenie w ocenianiu. Zanim świat usłyszał o słynnej już aferze z agentem Tomkiem, była jurorem w programie tanecznym „YCD” .

A wy kogo wolicie oglądać w roli jurora? Foremniak czy Marczuk?

