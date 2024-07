Niedawno Kuba Błaszczykowski, jeden z najlepszych polskich piłkarzy, wydał swoją pierwszą książkę zatytułowaną "Kuba". Jest to wywiad rzeka przeprowadzony przez znaną dziennikarkę - Małgorzatę Domagalik. Książka zanim jeszcze trafiła na rynek wzbudziła wiele emocji, ponieważ sportowiec przyznał, że raz pierwszy tak szczerze opowiedział w niej o śmierci matki:

A ja bawię się klockami, jest uchylone okno, i naglę słyszę rozmowę. Wiem, kto rozmawia, zamarłem, i słyszę, jak się kłócą. I słyszę: A masz ty k…! I krzyk: Aaa! Wybiegłem, jak stałem. I widzę, jak mama leży w rowie, i widzę jak ojciec odchodzi. Wróciłem do domu i krzyczę: „Mama leży w rowie”. Wróciłem do niej i zacząłem ją dotykać, taki specyficzny zapach się unosił. Myślałem, że to mleko się wylało. Wziąłem ją za rękę, a moje dwa czy trzy palce wpadły do rany. Wtedy wiedziałem, że jest niedobrze. Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach. Trzy ostatnie wdechy wzięła i już nic. Cisza. Pobiegłem w skarpetkach, bo nawet butów nie założyłem, zadzwonić po pogotowie. Jak wróciłem, wszyscy już tam byli. A potem to już wszystko było obok mnie. Byłem oszołomiony. Nie ma nic. Nic nie pamiętam.