Matowe pomadki to hit, który pokochała m.in. Rihanna, czy Nicki Minaj. Jesienią 2013 najlepiej prezentują się pomadki właśnie bez połsyku, dlatego uznałyśmy, że jest to makijażowy niezbędnik jesieni 2013.

Dowiedziałyśmy się, że włoska marka Pupa, jesienią 2013 wprowadziła na polski rynek kolekcję 8 odcieni matowych szminek. Głęboki i długotrwały kolor połączony z komfortową konsystencją i formułą nawilżającą usta to niezaprzeczalny hit. Szminki Pupa New Chic Matt zawierają utrwalające składniki nowej generacji zapewniające długotrwały i intensywny kolor. Koszt takiej pomadki to ok. 70 zł

Zobaczcie więcej odcieni pomadek PUPA New Chic Matt: