Max Factor - Eye Brightening Tonal Black Volumising

Piękne spojrzenie to przede wszystkim naturalne spojrzenie - pełne blasku i wyrazistości. Każda z nas pragnie na co dzień akcentować to, co w niej jedyne i niepowtarzalne. Poszukujemy innowacyjnych produktów do makijażu, które zainspirują nas do podkreślenia swojej indywidualności. Maskara Eye Brightening Tonal Black Volumising to pierwsza w ofercie marki maskara, która wydobywa naturalny blask tęczówki oka!

Maskara Eye Brightening Tonal Black Volumising dostępna w 4 odcieniach:

Black Ruby – dla oczu zielonych

Black Sapphire – dla oczu niebieskich

Black Gold – dla oczu piwnych

Black Pearl – dla oczu brązowych

Cena ok. 39 zł