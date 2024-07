Dr Irena Eris przedstawia nową kolekcję do makijażu ProVoke - Rosy Collection na wiosnę i lato 2015. Kolory w tym sezonie są świeże i wyraziste, jak barwy kwiatów w sezonowym słońcu, jak bukiety róż, czy peonii.

Nowe cienie i puder ProVoke od Dr Irena Eris są absolutnie niebanalne: mogą być stosowane zarówno na powieki, jak i na policzki, skronie, a nawet…na usta. Nałożone na sucho – dadzą efekt subtelniejszy, na mokro – wzmocnią kolor. Mogą być aplikowane precyzyjnie – pędzlem, lub w formie plam kolorów nakładanych palcem.

ROSSETTE for EYE&CHEEK – to multifunkcyjny puder do oczu i na policzki, stworzony z kombinacji kolorów pasujących do każdego typu karnacji. Kosztuje 79 złotych. Zaś ROSY EYESHADOW 01 i 02 to wielofunkcyjne cienie do stosowania na sucho i mokro. Służą zarówno na powieki, jak i policzki. Kosztują 69 złotych każdy.